Bertens bate Riske com tranquilidade no Australian Open

Em sua primeira aparição num Grand Slam como top 10, a holandesa #9 Kiki Bertens estreou com facilidade no Australian Open. Bertens superou a americana #48 Alison Riske em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/3, em 1h08 de partida, nesta segunda-feira (14).

Com o resultado, Bertens confirmou sua quarta vitória no Slam australiano em dez partidas realizadas, avançando para a segunda rodada pela terceira vez em sua carreira. Atualmente, ela defende a terceira rodada, onde caiu em 2018 para Caroline Wozniacki. Além disso, a holandesa amplia sua vantagem no head to head contra Riske, tendo três vitórias em três embates - o último deles havia sido realizado no saibro alemão em Nuremberg.

Na partida, Bertens se mostrou a tenista mais consistente, produzindo menos erros e com um saque extremamente eficaz. Ao todo, foram dez aces em nove games de serviço, sem cometer nenhuma dupla falta. Nos rallies, a top 10 cometeu 25 erros não-forçados e 20 winners, contra sete bolas vencedoras e 23 erros não-forçados da americana.

Em sua próxima partida, a holandesa jogará contra a russa #42 Anastasia Pavlyuchenkova, que eliminou a porto-riquenha #53 Monica Puig em dois sets. No confronto direto, Bertens venceu três de quatro partidas jogadas, perdendo a última, realizada na quadra dura de Wuhan em 2018.