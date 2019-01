Kerber domina Hercog e vai enfrentar Bia Haddad na segunda rodada do Australian Open

Campeã dois anos atrás, a alemã #2 Angelique Kerber estreou com tranquilidade no Australian Open. Na última partida da sessão diurna da Rod Laver Arena, a cabeça de chave número dois superou a eslovena #92 Polona Hercog por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em 1h12, nesta segunda-feira (14). Apesar de não aplicar muitos winners, Kerber foi superior em praticamente todos os outros fundamentos, o que acabou pesando a seu favor em ambas as parciais.

Jogando o tempo todo no limite, Hercog acumulou erros desde cedo. Aproveitando-se disso, Kerber conseguiu duas quebras de saque seguidas e abriu 5/1 rapidamente. Sem deixar a eslovena esboçar reação, a ex-líder do ranking permaneceu sólida do fundo da quadra, forçou a adversária a cometer erros, e fechou em 6/2.

O segundo set foi bem parecido com o primeiro. Batendo forte do fundo da quadra, Hercog equilibrava os games, mas seus próprios erros pesavam contra ela. Assim como na parcial anterior, Kerber obteve um break no começo e, dominando a partida, abriu 5/1 novamente. Controlando a vantagem no marcador, selou a vitória com outro 6/2.

Na segunda fase do Grand Slam asiático, Kerber irá enfrentar a brasileira #176 Beatriz Haddad Maia, que após furar o qualifying bateu a norte-americana #69 Bernarda Pera por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 5/7 e 6/4.