Altas horas da matina: Thiem se enrola, mas fecha contra Paire às duas e meia da manhã

No jogo que encerrou a primeira rodada de simples do Australian Open, o #8 Dominic Thiem ficou em quadra até às 2h30 da manhã (horário local), mas conseguiu passar pela estreia em Melbourne. O austríaco lutou por cinco sets e 3h42 para derrotar o francês #55 Benoit Paire por 6/4, 6/3, 5/7, 1/6 e 6/3, nesta terça-feira (15).

Esta foi a sexta vez que Thiem venceu um duelo de cinco sets na carreira. Agora, o aproveitamento do austríaco de 25 anos nessas 'batalhas' é de 50%, já que ele perdeu outros cinco jogos que foram ao quinto set. Por sua vez, Paire tem nove vitórias e sete derrotas nessas condições.

Número oito do mundo e cabeça sete em Melbourne, Thiem faz sua sexta participação no Grand Slam australiano. Seus melhores resultados aconteceram nos últimos dois anos, quando ele chegou nas oitavas de final. Em Melbourne, o austríaco tem a missão de defender 180 pontos no ranking mundial.

Em um primeiro set com games muito longos e chances de quebra para ambos os lados, Thiem foi quem melhor aproveitou as oportunidades. O austríaco conseguiu duas quebras em cinco break points, e enfrentou teve o saque ameaçado seis vezes, mas só perdeu um game de serviço. Firme no saque e com duas novas quebras no segundo set, o número oito do mundo ampliou sua vantagem no placar.

Com Paire já dando sinais de descontentamento e um certo descontrole emocional, Thiem poderia encaminhar a vitória em sets diretos, mas teve uma queda de rendimento, especialmente na parte física. Com um dropshot que tocou na fita, o francês venceu o terceiro set. Paire ganhou confiança e conseguiu duas quebras muito rápido no quarto set e viu o austríaco reduzir ainda mais sua intensidade, talvez tentando estar em melhores condições no último set.

Na parcial decisiva, Thiem não enfrentou break points e cedeu apenas nove pontos em seus games de serviço. O austríaco conseguiu uma importante quebra no oitavo game e precisou jogar quatro match points até fechar o jogo. Paire liderou nos winners por 72 a 40, mas cometeu 68 erros contra 57 do austríaco.

O próximo adversário de Thiem em Melbourne será o convidado local de 19 anos, o #149 Alexei Popyrin, que derrotou o alemão #68 Mischa Zverev por 7/5, 7/6(7) e 6/4. Popyrin marcou sua primeira vitória em Grand Slam na carreira e busca uma inédita vitória diante de um top 10 do ranking mundial.