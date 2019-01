Mertens despacha Gasparyan e avança no Austrlian Open

A belga #12 Elise Mertens fez sua partida de terceira rodadada do Australian Open na 1573 Arena contra a russa #91 Margarita Gasparyan, nesta quinta-feira (17). Mertens mostrou ótimo desempenho ao salvar set points e fechou a partida pelas parciais de 6/1 e 7/5, em 1h31.

Clara favorita no encontro e sendo uma das apostas para repetir a semifinal que alcançou em 2018, Mertens jogou de forma consistente e soube ser superior nos momentos decisivos.

O primeiro game da parcial foi um reflexo de todo o primeiro set: quatro erros de forehands exagerados vindas de Gasparyan. O primeiro winner da russa surgiu apenas no quinto game da parcial, quando finalmente entrou em jogo e evitou o 'pneu'. Nos games seguintes mais erros em excesso da russa, o que ajudou Mertens a fechar a parcial por 6/1 em 41 minutos.

Na segunda parcial a postura da russa mudou já no game inicial. Com facilidade fechou quebrou o serviço da belga e já garantiu que, na pior das hipóteses, não sairia com pneu. No segundo game Gasparyan voltou a agir bem e fechou novamente sem grandes dificuldades. Mertens conseguiu a quebra de volta logo em seguida, mas voltou a vacilar e ficou novamente na desvantagem no quinto game do set.

No nono game do set, Gasparyan fechou a ter quatro set points. Todos desperdiçados. No game seguinte serviu para levar o jogo ao set decisivo e novamente falhou. A partir desse momento a russa apagou e Mertens foi enfim capaz de fechar o set para si: 7/5.

Gasparyan fechou a partida com 28 erros não-forçados na consciência e 18 winners disparadas; Mertens fez 17 de cada. No serviço a russa saiu-se melhor: seis aces e uma única dupla falta para dois aces e quatro dupla faltas da belga.

Gasparyan despede-se do torneio em simples, mas segue no singulares onde faz duplas com a australiana Daria Gavrilova. Juntas venceram a partida de estreia contra Alexandra Panova/Laura Siegemund.

Mertens joga em dupla com a bielorrussa Aryna Sabalenka. Elas venceram a estreia contra a dupla cabeça de chave número 15, formada por Bethanie Mattek-Sands e Demi Schuurs.

Mertens enfrenta no simples a americana #17 Madison Keys, que venceu a russa #89 Anastasia Potapova em sets diretos.