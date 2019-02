Medvedev vence Fucsovics e conquista o ATP 250 de Sofia

Neste domingo (10), o russo #16 Daniil Medvedev conquistou o título do ATP 250 de Sofia, na Bulgária, ao derrotar na decisão o húngaro #47 Marton Fucsovics por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h21 de partida. Esse foi o quarto título do jovem tenista no circuito da ATP. Com o resultado, Medvedev segue firme na meta de entrar no top 10 ainda nesta temporada.

O troféu veio para selar a ótima semana do terceiro cabeça de chave em Sofia. Finalista em Brisbane no começo do ano, o russo abandonou o Australian Open por conta de uma lesão no ombo, o que deixou uma preocupação rondando sua cabeça. O título na Bulgária pode servir de alívio e motivação para o restante de 2019.

Medvedev pressionou o saque de Fucsovics desde o início da partida. No sétimo game, o russo conquistou a quebra de serviço, mas acabou sendo quebrado de volta em seguida. Sem se deixar abater, o cabeça de chave número três se impôs, conseguiu novo break e, com um erro não forçado do húngaro, fechou o set em 6/4.

Superior nos momentos decisivos, Medvedev continuou melhor na 2ª parcial. Com uma quebra logo no terceiro game, abriu 3/1 e liderou o placar até o final. No nono game, o russo quebrou o saque de Fucsovics pela segunda vez no set, fechou em 6/3 e confirmou a conquista do Sofia Open, seu primeiro caneco neste ano.