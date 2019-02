Monfils arrasa Dzumhur e avança às semis do ATP 500 de Roterdã

Vindo de boa campanha em Sofia na semana passada, o francês #33 Gael Monfils classificou-se para a semifinal do ATP 500 de Roterdã ao atropelar o bósnio #56 Damir Dzhumur em sets diretos, parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h09 de partida. Esse foi o segundo confronto entre os tenistas neste ano. No Australian Open, em janeiro, Monfils também venceu com folga.

Depois de três games bastante equilibrados, o restante do set surpreendeu o público presente. Sólido nas trocas de bola e aplicando ótimas devoluções, Monfils dominou a parcial. Com duas quebras consecutivas, o francês embalou uma sequência de quatro games, fechou em 6/1 e largou na frente.

O domínio do tenista da França seguiu aparente no segundo set. Monfils chegou a abrir 2/0 rapidamente, mas sofreu um susto ao ver Dzumhur devolver o break e deixar tudo empatado. Porém, o francês voltou a se impor e mostrou porque já foi top 6 no ranking. Obtendo mais dois breaks ao longo da parcial, confirmou seus games de saque com tranquilidade e selou a vitória por 6/2 com um winner na paralela.

Por uma vaga na decisão em Rotterdam, Monfils enfrentará o russo #16 Daniil Medvedev, que bateu o francês #140 Jo-Wilfried Tsonga também por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2.