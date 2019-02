Isner despacha Thompson em New York e reecontra algoz do Australian Open

O #9 John Isner avançou para as semifinais do ATP 250 de New York ao superar o #60 Jordan Thompson, da Austrália, por 6/4 e 6/1 na noite dessa sexta-feira (15). Cabeça de chave número um, o estadunidense precisou de apenas 64 minutos para vencer sua segunda partida em Uniondale, NY

Isner foi sempre melhor em todo o encontro e, ainda que Thompson tivesse tentado resistir, a partir do final do primeiro set, o jogo tornou-se de sentido único. O número nove mundial fez um break decisivo ao décimo game da primeira parcial e, no segundo set, chegou facilmente ao 5/0 antes de se qualificar pouco depois para a semifinal.

Nas semifinais do New York Open, Isner jogará com o compatriota #89 Reilly Opelka, 21 anos, que venceu por 6/3 e 6/4 o espanhol #102 Guillermo Garcia-Lopez. Este vai ser o terceiro encontro na história, o segundo em 2019. No primeiro Opelka, de 2,11m, derrotou o favorito por três sets a um na primeira rodada do Aberto da Austrália, no que foi a partida entre jogadores de maior estatura da história em Grand Slams.

A outra semifinal do torneio terá um veterano e um estrante: o experiente #49 Sam Querrey enfrentará o canadense #154 Brayden Schnur, que chegou à New York sem nunca ter vencido uma partida em nível ATP.