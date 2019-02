Schwartzman passa por Ramos-Vinolas e vai às semis em Buenos Aires

O #19 Diego Schwartzman está na semifinal do ATP 250 de Buenos Aires, disputado no saibro. Favorito da casa, o argentino venceu nesta sexta-feira (15) o #96 Albert Ramos-Vinolas por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 7/5, em 1h16.

Schwartzman começou a partida com tudo. Agressivo, o cabeça de chave quatro se impôs no primeiro set e sequer foi ameaçado em seu serviço. Além disso, conseguiu quebrar o saque do adversário duas vezes, sem muitas dificuldades. Isso resultou em uma primeira parcial fechada em 24 minutos, por 6/1.

A segunda etapa foi mais equilibrada. O espanhol conseguiu aplicar o seu estilo de se defender bem em boa parte do tempo, dessa vez, e dificultou a vida do oponente. Mesmo assim, o argentino ainda levou a melhor, aplicando ótima porcentagem de primeiro saque na quadra (77%), com 79% dos pontos ganhos nesse cenário. Ele ainda foi decisivo nos pontos importantes, aproveitando dois dos três break points cedidos.

Havia uma quebra para cada lado até o 5/5 no terceiro set. O tenista da casa conseguiu o game no serviço do adversário do oponente mais uma vez, e foi sacar para o jogo. Chegou a ter break point contra, mas salvou e fechou em 7/5 para levar a partida por dois sets a zero.

Diego Schwartzman vai ter um confronto complicado na semifinal do Argentina Open. Ele vai encarar o #8 Dominic Thiem, que derrotou #78 Pablo Cuevas por 2 a 1. Schwartzman jogará ao lado de Thiem as semifinais do torneio de duplas, onde vai reencontrar Ramos-Vinolas, que atua junto com Jaume Munar. Ambas as partidas estão marcadas para este sábado (16).