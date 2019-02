Cecchinato vence Pella com facilidade e vai à final em Buenos Aires

O #18 Marco Cecchinato venceu o #50 Guido Pella e avançou à final do ATP 250 de Buenos Aires. O cabeça de chave número três passou por cima do argentino em 1h11, aplicando um placar de dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2, em partida válida pela semifinal do torneio disputado no saibro, neste sábado (16).

O italiano fez uma jogo quase impecável. Ele veio com uma proposta clara desde o início: explorar o backhand do adversário e encurralá-lo. O tenista da casa não teve resposta eficiente, ficou apenas se defendendo em boa parte dos pontos – principalmente no segundo set, e foi só questão de tempo para que a vitória adversária viesse.

No primeiro set, o argentino até se segurou em seu saque, e levou a decisão até o último game. Cecchinato conseguiu vencer no serviço do oponente na hora exata, quando ele sacava em 5/4. Foi o suficiente para fechar em 6/4 e abrir um a zero.

Na segunda parcial, Pella veio nervoso por estar atrás do placar e começou a errar mais. Foi um cenário perfeito para o italiano, em uma tarde inspirada. Ele aproveitou as duas chances de quebra que teve, aplicou um 6/2 e faturou a vitória.

Marco makes the final 💪



Marco Cecchinato books his place in the @ArgentinaOpen final with a 6-4 6-2 win over Guido Pella 👏



Marco Cecchinato vai agora em busca do seu terceiro título de nível ATP - os dois primeiros foram em Budapeste e Umag no ano passado. Na decisão do Argentina Open, ele encara o vencedor do confronto entre o #8 Dominic Thiem e o #19 Diego Schwazrtman.