Cecchinato frustra torcida, arrasa Schwartzman e triunfa em Buenos Aires

O italiano #18 Marco Cecchinato manteve sua performance perfeita em finais de nível ATP e conquistou neste domingo (17) o terceiro troféu de sua carreira. Sem dificuldade, ele anotou as parciais de 6/1 e 6/2 sobre o dono da casa, #19 Diego Schwartzman, para faturar o ATP 250 de Buenos Aires, em partida de apenas 1h06.

Aos 26 anos, Cecchinato também conquistou Budapeste e Umag sobre o saibro, ambos no ano passado, além de ter atingirdo as semifinais de Roland Garros. Número 18 do ranking nesta semana, ele subirá uma posição e ficará grudado no número um do seu país, Fabio Fognini.

Depois da tensa e longa semifinal do sábado, em que salvou match point e obteve grande virada sobre o favorito Dominic Thiem, Schwartzman pareceu esgotado. Na noite de sábado (16), ele e Thiem ainda voltaram à quadra para vencer a semifinal de duplas.

Desde o começo, Schwartzman mostrou dificuldades com o serviço. Salvou três break points logo de cara e não evitou as quebras seguintes. Cecchinato abriu o segundo set também com vantagem e jamais teve seu serviço ameaçado, assegurando com autoridade o Argentina Open.

Schwartzman ainda disputa neste domingo (17) a final de duplas ao lado de Dominic Thiem, contra González/Zeballos, antes de ir para o ATP 500 do Rio de Janiero, onde defende o título. Na estreia, terá pela frente o perigoso uruguaio #78 Pablo Cuevas. Cecchinato também viaja para o Rio Open, onde enfrenta o #57 Aljaz Bedene na primeira rodada.