Riske devolve derrota de uma semana atrás e elimina Goerges em Dubai

A qualifier americana #51 Alison Riske quer aproveitar seu sucesso inicial ao celebrar uma de suas maiores vitórias na carreira no WTA Premier 5 de Dubai nesta segunda-feira (18). Fazendo sua terceira aparição em Dubai, a americana despachou a alemã #16 Julia Goerges por 6/4 e 7/5, uma semana após perder para a mesma rival em Doha.

A vitória, a primeira em três partidas até agora contra Goerges, não foi uma surpresa para Riske. "Estou super animada", disse ela. "Como eu disse, jogar partidas para mim, tentar sempre me colocar na melhor posição é o que estou tentando fazer. Estou apenas tentando competir a cada partida. Se os adversárias jogam muito bem, isso é muito bom para mim para progredir no meu tênis naquele dia."

"Estou muito animada porque sinto que as coisas estão indo muito bem. Eu acho que nesse nível, a maioria da preparação é mental. Todo mundo é muito bom. Eu acho que em qualquer dia, qualquer um pode vencer em alguém, com exceção de talvez alguns. Eu acho que muitas coisas têm a ver com a abordagem mental, com certeza", ressaltou.

Agora com 28 anos, Riske sentiu que tem experiência adequada para enfrentar adversárias mais fortes. Na semana passada, as duas jogaram em Doha, com Goerges ganhando por 6/1, 6/7 e 6/4 em seu confronto nas oitavas de final. "Eu definitivamente estou aqui há quase 10 anos", disse Riske. "Eu odeio dizer que é experiência, porque eu tenho experiência há muito tempo. Talvez seja mais uma coisa de maturidade. Eu acho que todos nós amadurecemos em um momento diferente. Mentalmente, digo. Eu gosto de pensar que as coisas estão vindo juntas".

Riske agora encara na segunda rodada do Dubai Tennis Championships a #52 Alizé Cornet, que eliminou na estreia a #99 Timea Babos.