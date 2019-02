Goerges passa sufoco, mas vence Riske e avança em Doha

Em seu segundo jogo no WTA Premier de Doha, no Catar, a alemã #16 Julia Goerges venceu a norte-americana #52 Alison Riske por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7(5) e 6/4, em 2h35 minutos de jogo e avançou no torneio.

Com um primeiro set sólido e bastante agressivo no modo de jogar, Goerges conseguiu quebrar o serviço da adversária por duas vezes, além de conseguir executar quatro aces e ter 78% de pontos ganhos em seu primeiro serviço. Com isso, fechou o set em 6/1, em apenas 27 minutos.

Já no segundo set, a história foi bastante diferente. Riske voltou decidida a tentar buscar a vitória e conseguiu, pelo menos, empatar o jogo. Aproveitando-se dos muitos erros de Goerges, a americana conseguiu quatro dos cinco break points desfavoráveis que teve. Além disso, conseguiu 70% de aproveitamento em seu primeiro serviço, o que possibilitou que fechasse o set em 7/6(5), em mais de uma hora de duração.

No terceiro set, prevaleceu a força mental de Goerges. Apesar de repetir os muitos erros que já ocorrera no segundo set, a alemã salvou cinco das seis ameaças de quebra de serviço que sofreu e conseguiu quebrar o serviço de Riske duas vezes, possibilitando fechar o set em 6/4 e ganhar o jogo por 2 sets a 1.

Com a vitória, Julia Goerges tem uma parada duríssima na próxima rodada do Qatar Total Open. A número 16 do mundo enfrentará a ex-número um, a romena #3 Simona Halep, que passou fácil na segunda rodada pela #24 Lesia Tsurenko. Até aqui, em dois confrontos já realizados, a romena venceu os dois.