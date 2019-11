Em semana dos sonhos, Bencic supera Kvitova e conquista título de Dubai

A excelente partida de final do WTA Premier 5 de Dubai aconteceu na manhã deste sábado (23). A jovem #45 Belinda Bencic, 21 anos, que havia despachado até então três top 10 do torneio entrou em quadra para enfrentar a tcheca #4 Petra Kvitova. A suíça fez tremenda partida para garantir seu triunfo em cima da tcheca: 6/3, 1/6 e 6/2, em 1h45. Kvitova havia vencido os três encontros que teve com a rival antes deste sábado (23).

A ex-top 10 fez nesta semana algo muito similar ao que havia feito em 2015, quatros anos atrás, quando conquistou seu primeiro título de Premier 5: vencer quatro top 10 seguidas. Para chegar em Dubai, Bencic precisou passar pela #9 Aryna Sabalenka, pela #2 Simona Halep e pela #7 Elina Svitolina - que era a atual bicampeã do torneio. Belinda se torna a primeira suíça a vencer o torneio desde Martina Hingis em 2001.

A partida começou muito bem para a jovem suíça, que venceu oito dos nove primeiros pontos, abrindo vantagem de 2/0 em um piscar de olhos. No quinto game a suíça voltou a quebrar o serviço de Petra, mas foi quebrada já de imediato. Bencic manteve a boa postura e tirou o máximo de proveito possível dos erros cometidos pela experiente adversária. No nono game, Kvitova serviu para manter-se viva na parcial e acabou por sofrer a terceira quebra, perdendo a parcial por 6/2, em 41 minutos.

Depois de perder o primeiro set, Kvitova apressou o passo para vender o segundo. Quebrou o serviço da suíça nos games um, três e sete e fechou a parcial por 6/1 no game mais rápido da partida: 28 minutos.

Com o 'P3TRA' de Kvitova ativado, Bencic corria o risco de ver a parcial esvair de suas mãos, mas em momento algum perdeu sua boa postura. Quebrou o serviço da tcheca nos games três e sete, salvou break points quando serviu para o jogo e por fim fechou a parcial por 6/2, em 36 minutos.

Ambas as tenistas dispararam o mesmo número de aces: três. Bencic fechou a partida com quatro dupla faltas cometidas e Kvitova fechou com sete. A suíça venceu 77 dos 151 pontos disputados (51%).

Kvitova agora é a primeira na Posche: Race To Shenzhen e Bencic aparece em quarto lugar na briga pela vaga no WTA Finals.

A tcheca sai do torneio com a derrota, mas continua com grandes resultados na temporada até então: título em Sydney, final no Australian Open e final em Dubai. Agora é hora do merecido descanso para depois embarcar ao Indian Wells, onde ter a chance de ser número um do mundo.

Belinda Bencic conquista seu segundo título de Premier 5 da carreira e agora agora ocupa o #23 posto no ranking WTA. A suíça agora deve entrar em quadra no WTA de Indian Wells, onde buscará o primeiro título de Premier Mandatory da carreira.