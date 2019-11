Bia Haddad conquista maior vitória da carreira contra Stephens e avança em Acapulco

Pela segunda rodada do WTA de Acapulco, a brasileira #177 Beatriz Haddad Maia surpreendeu a todos e conquistou uma grande vitória diante da americana #4 Sloane Stephens por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h25, nesta quarta-feira (27). Foi a primeira vez que a brasileira venceu uma top 10 na carreira em sete jogos. Esta é a primeira vitória de uma brasileira sobre uma tenista desde calibre desde 1989, quando Dadá Vieira bateu Conchita Martínez.

Apesar de ter seu serviço quebrado logo de cara, Haddad Maia não sucumbiu diante do grande desafio de enfrentar uma vencedora de Grand Slam e devolveu a quebra logo no game seguinte. Apesar do equilíbrio de forma geral, a brasileira conseguiu encaixar bem seu primeiro serviço e no sexto game quebrou mais uma vez o serviço da adversária, encaminhando a vitória no set por 6/3.

No segundo set, uma exibição ainda melhor da brasileira. Consistente em seu primeiro serviço novamente e efetiva na defesa, não sofreu nenhuma ameaça de quebra e conseguiu quebrar o serviço da adversária por duas vezes, repetindo o placar da primeira parcial e venceu o jogo por 2 sets a 0.

Na próxima rodada do Abierto Mexicano Telcel, o desafio de Bia Haddad será contra a chinesa #65 Yafan Wang, que contou com a desistência da #58 Monica Puig quando vencia por 4/1 no primeiro set. Será o primeiro jogo entre as duas jogadoras no circuito profissional.