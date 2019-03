Guido Pella vence Garin em dois sets e é campeão do Brasil Open

O #48 Guido Pella se sagrou campeão do ATP 250 de São Paulo, o Brasil Open, neste domingo (3). O argentino venceu #92 Christian Garin por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h24, neste domingo (3). Esta foi a quinta final de Pella, e finalmente o argentino conquistou seu primeiro troféu.

Desde o início da decisão, os jogadores se mantiveram bem focados nos seus estilos de jogo. Garin começou bem agressivo, jogando profundo e variando os golpes. Já Pella, ficou firme na linha de base e jogou o adversário de um lado para o outro.

O primeiro set foi bem disputado. Os pontos vencidos variavam muito de lado. Mesmo quando um dos tenistas abria uma boa vantagem, como 40/0, o outro pressionava e voltava a ter chances no game. Pella levou a melhor por ter melhor aproveitamento nos pontos importantes. Foram duas quebras a favor do argentino, contra uma para o oponente, e com isso, o cabeça-de-chave número três faturou a parcial com 7/5 após 50 minutos.

Atrás no placar, Garin voltou mais nervoso para o segundo set. O chileno resolveu arriscar ainda mais, e passou a errar muito. Ainda firme no fundo da quadra, Pella levou a maioria dos pontos, através de erros do adversário ou de uma boa oportunidade bem aproveitada para atacar, depois de algumas trocas de bola. Esse cenário resultou em mais duas quebras para o número 48 do mundo e, assim, o mesmo faturou a parcial em 6/3 para fechar a partida e levar o troféu.

Ao final do jogo, Guido Pella foi às lágrimas, já que este é seu primeiro título de nível ATP. O argentino já havia disputado quatro finais de torneio, mas até então não havia vencido. A primeira chance que teve foi, inclusive, em solo brasileiro. Em 2016, no Rio Open, o tenista perdeu na decisão para o uruguaio Pablo Cuevas.

Com a conquista, Pella irá atingir o melhor ranking de sua carreira, chegando ao posto de 34º da ATP.