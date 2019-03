Voegele confirma retrospecto e atropela Stephens na primeira grande zebra em Indian Wells

Na maior zebra deste início do WTA Premier Mandatory de Indian Wells, a qualifier #109 Stefanie Voegele atropelou a #4 Sloane Stephens na segunda rodada. A suíça precisou de apenas 1h10 para eliminar uma das favoritas ao torneio, parciais de 6/3 e 6/0, nesta sexta-feira (8).

Apesar da discrepância no ranking entre as tenistas, Voegele leva vantagem enorme no confronto direto. Este foi o sexto duelo entre elas, e a quinta vitória da suíça de 28 anos, que alcançou seu melhor ranking - 42º lugar - em 2013.

Voegele não foi quebrada nenhuma vez na partida, e enfrentou dois break points no primeiro set, que durou 40 minutos e teve duas quebras de saque contra Stephens. No segundo set, a suíça enfrentou três bps quando já liderava por 4/0. A americana venceu apenas cinco pontos no seu serviço durante toda a parcial e foi quebrada em mais três oportunidades, caindo por 6/0, em meia hora.

Enquanto Stephens vai se preparar para a defesa do título em Miami daqui a 10 dias, Voegele enfrenta na próxima rodada do BNP Paribas Open a vencedora do confronto entre a #35 Dominika Cibulkova e a #60 Bianca Andreescu.