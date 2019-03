Keys sucumbe no final para Barthel e decepciona na estreia em Indian Wells

Em uma das maiores surpresas do torneio até agora, a #17 Madison Keys chegou a sacar para a vitória, mas caiu para a #97 Mona Barthel na segunda rodada do WTA Premier Mandatory de Indian Wells. Após sair de bye no round inicial, a dona da casa decepcionou e perdeu por dois sets a um, parciais de 3/6, 6/1 e 7/5, em 2h02. A partida deste sábado (9) foi a terceira entre as tenistas, e a alemã conquistou a primeira vitória.

Após duas quebras no início, Keys estabilizou o seu saque e não enfrentou mais nenhum break point no set, enquanto Barthel enfrentou nove no total, cedendo seu saque em três oportunidades. Assim, a cabeça de chave número 17 fechou a parcial em 6/3, após 41 minutos.

Na segunda parcial, Barthel foi dominante enquanto sacava para empatar a partida. A alemã não enfrentou nenhum break point, perdeu apenas seis pontos no seu serviço em todo o set, vencendo 82% dos pontos com seu primeiro saque. Keys enfrentou bps em todas suas passagens no saque e saiu perdendo de 4/0. A estadunidense evitou o pneu, mas acabou perdendo por 6/1, em 31 minutos.

Keys conseguiu se recuperar na partida quebrando logo na largada do set, e manteve a vantagem até o sexto game - antes de ser quebrada, não tinha perdido nenhum ponto no seu serviço. Mesmo assim, a estadunidense recuperou a liderança no nono game, e se colocou em posição de sacar para o jogo. Daí para frente, porém, Barthel tomou o controle do jogo e venceu 12 dos últimos 15 pontos da partida, vencendo três games seguidos e virando a parcial para fazer 7/5, em 50 minutos.

Na próxima fase do BNP Paribas Open, Barthel enfrenta a vencedora do confronto entre a #15 Julia Goerges e a #86 Kaia Kanepi.