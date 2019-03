Kerber passa tranquila por Putintseva rumo à terceira rodada em Indian Wells

Com autoridade, a #8 Angelique Kerber atropelou a #47 Yulia Putintseva na segunda rodada do WTA Premier Mandatory de Indian Wells. A ex-número um do mundo venceu em sets diretos, com parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 1h04, neste sábado (9). Este foi o primeiro encontro entre as duas desde 2010, quando a alemã também venceu fácil a cazaque.

Kerber dominou o saque de Putintseva no primeiro set. A cazaque venceu apenas seis pontos no seu serviço durante a primeira parcial - 36% de aproveitamento no primeiro saque, e 14% no segundo. A alemã completou o pneu em apenas 27 minutos para largar na frente.

A alemã teve certa dificuldade para confirmar seu primeiro saque no segundo set, mas salvou um break point e completou 10 games vencidos para abrir o jogo. Putintseva finalmente tirou o zero no placar no quinto game na segunda parcial, mas Kerber confirmou tranquilamente seus saques para fazer 6/2, em 37 minutos.

Na terceira rodada do BNP Paribas Open, Kerber enfrenta a qualifier #112 Natalia Vikhlyantseva, que atropelou a #24 Carla Suárez Navarro, parciais de 6/2 e 6/0.