Svitolina supera maratona com Gavrilova e avança em Indian Wells

O encontro entre a #6 Elina Svitolina e a #53 Daria Gavrilova foi um dos mais eletrizantes da noite do último domingo (10). Jogando pela quinta vez contra a australiana, segunda nas quadras do BNP Paribas Open, Svitolina confirmou o retrospecto de 100% vitórias ao vencer por 7/5 e 6/4, em 1h47.

A partida ficou marcada pelo número absurdo de quebras de serviço: ao todo foram 14, de 26 break points. A primeira parcial foi a mais instável, contando com um total de nove quebras - uma delas quando Gavrilova servia para o set em 5/4.

Estatisticamente, no quesito serviço, Svitolina fechou com 55% dos pontos ganhos com o primeiro serviço e 32% com o segundo, enquanto que Gavrilova fechou com 46 e 38% respectivamente. Ambas as tenistas fecharam com um ace, e a cometeu todas as quatro dupla faltas vistas na partida.

Svitolina venceu 54% dos pontos de devolução no primeiro serviço da australiana, que fechou em 45% no mesmo quesito. Foi no segundo serviço, porém, que a ucraniana teve dificuldades, perdeu 68% dos pontos que disputou com ele e venceu 50% dos pontos quando Gavrilova precisou recorrer ao mesmo. A cabeça de chave número seis venceu 71 dos 136 pontos disputados (52%).

Garantida nas oitavas de final do WTA Premier Mandatory de Indian Wells, Svitolina enfrenta a #12 Ashleigh Barty, que eliminou na terceira rodada a #83 Jennifer Brady.