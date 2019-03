Kerber sofre, mas bate Muchova em duelo disputadíssimo e avança no WTA de Miami

Uma das principais favoritas ao título do WTA Premier Mandatory de Miami, a #4 Angelique Kerber precisou suar para vencer sua estreia no torneio. Enfrentando a qualifier tcheca #113 Karolina Muchova, a canhota alemã triunfou por 2 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/3 e 6/3, em 2h08 de partida.

O primeiro set ficou marcado pelo péssimo aproveitamento das duas tenistas com o 2° serviço. Enquanto Kerber venceu 25% dos pontos, Muchova terminou com incríveis 11%. Porém, a alemã cometeu muitos erros e não conseguiu explorar as falhas da adversária. Com três quebras obtidas contra apenas uma de Kerber, a jovem tcheca fechou a parcial em 6/3 e largou na frente.

Apesar da derrota no set anterior, a tenista da Alemanha voltou para a partida muito mais sólida e com uma postura totalmente diferente. Sacando com firmeza e diminuindo o número de erros nas trocas de bola, Kerber passou a dominar as ações. Conquistando duas quebras e salvando os três break points que a tcheca teve, a alemã devolveu o 6/3 e empatou o duelo.

A terceira e decisiva parcial começou com Kerber abrindo 3/0 logo de cara. Entretanto, Muchova ensaiou uma reação ao devolver o break e diminuir a vantagem. Mas parou por aí. A número quatro do mundo voltou a quebrar o serviço da tcheca, fez 5/2 no placar e, fazendo valer a superioridade no marcador, decretou a vitória com outro 6/3.

Na terceira rodada do Miami Open, Kerber terá pela frente a canadense #24 Bianca Andreescu, sua algoz em Indian Wells. A tenista de 18 anos passou pela norte-americana #34 Sofia Kenin em sets diretos, com duplo 6/3.