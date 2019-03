Fim da invencibilidade: Andreescu desiste no segundo set e Kontaveit avança em Miami

Tenista com mais vitórias no ano e vindo do incrível título em Indian Wells, a #24 Bianca Andreescu sentiu a sequência de 10 triunfos seguidos e acabou desistindo durante sua partida de oitavas de final do WTA Premier Mandatory de Miami. A #19 Anett Kontaveit liderava por 6/1 e 2/0, em 56 minutos, nesta segunda-feira (25), quando viu sua rival abandonar a partida com aparente problemas no ombro.

Após apenas um game e meio, a partida foi interrompida por conta de chuvas na Flórida. Mais de uma hora depois, as tenistas voltaram para campo, e Kontaveit abriu 3/0. Andreescu conseguiu inaugurar seu placar em game bem longo, salvando três break points antes de descontar. A estoniana, porém, continuou firme e, após salvar o único bp da parcial, quebrou novamente para fazer 5/1. Sacando para o set, a cabeça de chave número 21 teve seu serviço ameaçado por cinco vezes, mas manteve a compostura e com o quarto ace da série fechou em seu terceiro set point: 6/1, em 42 minutos.

Kontaveit takes the opening set 6-1!



Will the 🇪🇪 progress to the @MiamiOpen final 8? pic.twitter.com/J45SCowGLk — WTA (@WTA) 25 de março de 2019

Andreescu chamou seu técnico Sylvain Bruneau antes do início do segundo set, e foi aconselhada a 'aproveitar a luta'. A canadense tentou, mas, após sair perdendo por 2/0, decidiu se retirar de quadra, e Kontaveit avançou para sua melhor campanha em um Premier Mandatory da carreira.

Anett Kontaveit progresses to the @MiamiOpen quarterfinals as Bianca Andreescu retires at 6-1, 2-0 after 56 minutes of play. pic.twitter.com/ZK2d7wlMrl — WTA (@WTA) 25 de março de 2019

Nas quartas do Miami Open, Kontaveit enfrenta a vencedora do confronto entre a #13 Caroline Wozniacki e a #27 Su-Wei Hsieh.