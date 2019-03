De virada, Bautista Agut elimina Djokovic e avança às quartas de final do Masters 1000 de Miami

Principal favorito ao título, o #1 Novak Djokovic deu adeus ao Masters 1000 de Miami nesta terça-feira (26). Seu algoz foi o #25 Roberto Bautista Agut, que triunfou por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 7/5 e 6/3, em 2h29 de partida. Esta foi a segunda vitória do espanhol sobre o sérvio em 2019. A primeira havia sido em Doha, no começo do ano. Além disso, o resultado deu fim a uma incrível marca de Nole no torneio norte-americano: ele nunca havia perdido um jogo em Miami após levar o primeiro set.

Djokovic começou o jogo dominando o adversário. Aplicando belas devoluções de segundo saque e contando com um início irregular de Bautista Agut, o sérvio logo obteve duas quebras e abriu vantagem no placar. Sem sustos, fechou o primeiro set em 6/1 sem enfrentar um break point sequer.

Precisando reagir na partida, o espanhol melhorou na regularidade na segunda parcial e o jogo ficou mais equilibrado. Contando com momentos de oscilação do número um do mundo, Bautista Agut cresceu e passou a dominar os pontos com seu forehand. Em um set disputadíssimo, prevaleceram as duas quebras do tenista da Espanha contra apenas uma de Nole. Vitória por 7/5 e terceiro set garantido.

Embalado, o espanhol seguiu firme e sólido na parcial decisiva, enquanto Djokovic caiu de rendimento e sucumbiu aos erros. Além disso, viu a porcentagem de pontos ganhos com seu 1º serviço diminuir muito, o que influenciou diretamente em seus games de saque. Assim como no set anterior, Bautista Agut conquistou um break a mais e, com mais uma bola vencedora, fechou em 6/3, concluindo a maior zebra do torneio até aqui.

Nas quartas de final do Miami Open, o cabeça de chave número 22 vai enfrentar o norte-americano #9 John Isner, que despachou o britânico #22 Kyle Edmund em sets diretos, parciais de 7/6 (5) e 7/6 (3).