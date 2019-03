Em duelo de ex-melhores do mundo, Pliskova bate Halep e chega à final em Miami

Por uma das semifinais do WTA Premier Mandatory de Miami, a tcheca #7 Karolina Pliskova bateu a romena #3 Simona Halep, por 2 sets a 0, após 1h17 minutos. O jogo desta quinta-feira (27) foi marcado pelas interrupções causadas pela chuva e pela brusca queda da romena no segundo set.

No primeiro set, o equilíbrio marcou o duelo. Com 13 erros não-forçados para cada lado, Simona Halep esteve duas vezes à frente do placar – no quinto e no sétimo games - mas não conseguiu aproveitar a vantagem e sucumbiu na 'Hora H'. Com uma consistente apresentação, Pliskova devolveu as duas quebras sofridas e ainda conseguiu mais uma para fechar o set em 7/5.

No segundo set, tudo foi bastante diferente. Apesar do protagonismo da chuva, que parou o jogo duas vezes, Pliskova atropelou Halep. Desgastada mentalmente por não ter conseguido vencer a primeira parcial, a romena esteve irreconhecível em quadra, conseguindo confirmar apenas um serviço. A tcheca, por sua vez, quebrou a adversária por duas vezes e avançou rumo à vitória por 6/1.

Na final do ​​​​​​​Miami Open, Karolina Pliskova enfrenta a australiana #11 Ashleigh Barty, que bateu a estoniana #19 Anett Kontaveit, por 2 sets a 0. Caso vença o título, Pliskova subirá para o segundo lugar no ranking da WTA. O duelo está previsto para ocorrer no próximo sábado (30), às 14h, horário de Brasília.