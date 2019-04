Bia Haddad leva virada de Mladenovic no set decisivo e dá adeus ao WTA de Monterrey

Após passar pelo qualifying e entrar na chave principal do WTA de Monterrey, no México, a #176 Beatriz Haddad Maia perdeu para #66 Kristina Mladenovic e encerrou a sua participação no torneio. A francesa triunfou por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 1/6 e 7/6, em 2h34 de partida, nesta terça-feira (2).

O primeiro set foi disputadíssimo, com as duas tenistas sacando firme e agressivas nas devoluções. Maia começou melhor e conquistou a quebra no quarto game, abrindo 3/1. Porém, logo em seguida, a brasileira viu Mladenovic reagir e igualar a parcial. No nono game, a francesa emplacou o break decisivo e fechou a parcial em 6/4.

Precisando reagir no confronto para se manter viva no torneio, Maia não se abateu e começou com tudo. A brasileira aplicou bons golpes no quarto game para quebrar o saque da francesa e abrir 4/1. A número 176 do ranking mundial se manteve sólida para conquistar mais uma vantagem e fechar a parcial em 6/1.

Embalado pela reação, Maia melhorou o aproveitamento do primeiro saque e continuou agressiva nas devoluções. No quinto game, a brasileira conseguiu quebrar o serviço de Mladenovic e abriu 4/2 no set decisivo. Sacando para a vitória, a tenista do Brasil viu a francesa reagir para igualar a parcial e o vencedor foi decidido no tiebreak.

O game desempate foi disputadíssimo, com as duas tenistas agressivas e buscando a vantagem. A francesa começou melhor e conquistou dois mini breaks, abrindo 5-2. Maia não se abateu e conseguiu empatar a partida, mas na sequência, viu a número 66 do ranking alcançar mais uma mini quebra e fechar o tiebreak em 7-5.

Na segunda rodada do Abierto GNP Seguros, Mladenovic vai encarar a húngara lucky loser #403 Greta Arn, que venceu a espanhola #102 Lara Arruabarrena por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 3/6 e 7/5.