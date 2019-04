Sem tempo, irmão: Bencic atropela Kiick em menos de uma hora e avança em Charleston

Assim como na estreia, a #21 Belinda Bencic perdeu apenas três games e menos de uma hora para avançar no WTA Premier de Charleston. Nesta quarta-feira (3), a suíça despachou a #148 Allie Kiick em 54 minutos, fechando com parciais de 6/0 e 6/3, na Althea Gibson Club Court, segunda quadra em importância do torneio.

Em uma primeira parcial absolutamente tranquila, Bencic não cedeu sequer um game point durante o set. No total, a suíça só perdeu três pontos no seu saque e Kiick só conseguiu dois em seu serviço. Com um placar de incríveis 24 a cinco em pontos vencidos, a cabeça de chave número nove fechou em um inevitável 6/0, em 19 minutos.

Kiick finalmente conseguiu entrar na disputa da partida, equilibrando no início do segundo set e oportunizando o primeiro break point da parcial no terceiro game. A estadunidense resistiu até o oitavo game, quando cedeu seu único bp no set, aproveitado por Bencic. A suíça confirmou o saque na sequência e fez 6/3, em 35 minutos.

Na próxima rodada do Volvo Car Open, Bencic enfrenta a #83 Taylor Townsend, que surpreendeu e eliminou a atual vice-campeã do torneio, a #15 Julia Goerges, com parciais de 6/4 e 7/6(0).