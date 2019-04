Muguruza conquista vitória poliglota em cima de Mladenovic e avança às semis de Monterrey

Um dos confrontos mais aguardados do WTA de Monterrey aconteceu na tarde desta sexta-feira (5). Na ocasião, #18 Garbiñe Muguruza e #66 Kristina Mladenovic se encontraram na reedição das oitavas de final de Roland Garros 18, onde a francesa saiu vitoriosa e tirou Muguruza da corrida pelo bicampeonato. Agora, no México, a francesa não conseguiu fazer o mesmo feito duas vezes e acabou perdendo por parciais de 6/1 e 7/6(5), em 1h57.

As tenistas se encontraram pela primeira vez desde a icônica entrevista que a espanhola deu depois de perder para a francesa nas oitavas de Roland Garros onde dizia que os 'forzas' gritados por Mladenovic não a incomodavam pois ela sabia que "Mladenovic fala umas 25 línguas". A super fluência da francesa não a ajudou dessa vez, mesmo com o pequeno comeback esboçado na segunda parcial.

A primeira parcial durou 36 minutos e correu perfeitamente bem para a espanhola, que quebrou o desastroso serviço da adversária em três ocasiões (games dois quatro seis) e não enfrentou qualquer break point.

Na segunda parcial, Muguruza sofreu sua primeira quebra de serviço já nos momentos iniciais, mas equilibrou o jogo e chegou a ter 5/1 de vantagem. Foi aí que a francesa esboçou o comeback, vencendo cinco games seguidos e chegando a servir para o set, quando foi quebrada. No tiebreak, Muguruza foi superior e acabou por vencer por sete pontos a cinco.

Ao todo, Mladenovic disparou 32 winners, contra 26 da espanhola. A francesa cometeu 39 erros não-forçados, Muguruza fechou com 30. No serviço, Kristina fez sete aces para seis dupla faltas, enquanto a ex-número um do mundo fechou com três aces e seis dupla faltas.

Mladenovic se despede do torneio e deve enfim começar sua temporada de terra batida, surface onde tem bom resultados e tem a vantagem de ser dona da casa no segundo Slam do ano, o Aberto da França.

Muguruza segue para as semis do Abieto GNP Seguros, torneio onde defende o título e busca uma vaga para a final contra a cabeça de chave número oito, a #71 Magdalena Rybarikova, que passou nas quartas pela #134 Sachia Vickery, com duplo 6/4.