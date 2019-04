Schwartzman estreia com vitória sobre Nishioka e vai à segunda rodada do ATP 500 de Barcelona

Estreando no ATP 500 de Barcelona, #25 Diego Schwartzman precisou suar a camisa para começar com o pé direito no torneio. Enfrentando o japonês #70 Yoshihito Nishioka, o argentino venceu por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 6/2, em 2h21 de partida disputadíssima.

Nishioka começou com tudo no primeiro set e aplicou bons golpes logo no game inicial para conquistar a quebra e abrir 2/0. Na sequência, Schwartzman não se abateu e emplacou dois breaks seguidos e virou o confronto para 4/2.

No entanto, o argentino cometeu muitos erros no game seguinte e viu o japonês igualar a partida em 4/4. Confiante após a reação, Nishioka seguiu dominando os pontos e conseguiu a quebra decisiva para cima do número 25 do ranking mundial, fechando a parcial em 6/4.

Precisando reagir para se manter vivo no torneio, Schwartzman voltou mais agressivo e conquistou a vantagem logo no segundo game. Porém, mais uma vez, viu o japonês reagir no game seguinte e igualar a parcial em 2/2.

Com baixo aproveitamento no primeiro saque, os tenistas tiveram muita dificuldade para confirmar o serviço e foram quebrados novamente. No décimo game, o argentino conseguiu a quebra decisiva para fechar a parcial em 6/4 e empatar a partida.

O set desempate começou disputadíssimo, com os dois tenistas sacando bem e oferecendo poucas chances no princípio da parcial. No sexto game, Schwartzman aplicou uma sequência de bons golpes e conquistou o break e abriu 5/2. Perto da vitória, o argentino jogou solto e aplicou boas devoluções para conseguir mais uma quebra e selar a vitória por 6/2.

Na segunda rodada do ATP 500 de Barcelona, Schwartzman medirá forças com um dos favoritos ao título, o austríaco #5 Dominic Thiem, que estava de bye na primeira rodada por ser cabeça de chave. O confronto será nesta terça-feira (23).