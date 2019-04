Azarenka vira, elimina atual campeã Pliskova e avança em Stuttgart

Em um grande jogo, que durou 2h13 minutos, a bielorrussa #61 Victoria Azarenka bateu a tcheca #4 Karolina Pliskova, de virada, por 2 sets a 1. No duelo de ex-números um do mundo, Azarenka derrubou a atual campeã com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4 e avançou no WTA Premier de Stuttgart.

Com um sólido primeiro set, apostando no primeiro serviço, Pliskova conseguiu dominar as ações do set e, apesar do equilíbrio em quadra, conseguiu quebrar o serviço da adversária no momento crucial, no décimo game, fechando o set em 6/4.

Decidida em mudar os rumos da partida, Azarenka voltou melhor para a segunda parcial e apesar de bastante pressionada por Pliskova, conseguiu salvar quatro dos cinco break points que sofreu. Além disso, nas três oportunidades que teve para quebrar o serviço da adversária conseguiu efetivá-las e venceu o set por 6/3, empatando a partida.

Na última e decisiva parcial, o jogo continuou aberto, com ambas as jogadoras muito parelhas em quadra. Novamente pressionada, Azarenka repetiu a grande atuação na defesa e se livrou dos três break points contrários que teve e, ainda conseguiu quebrar Pliskova por décimo game, garantindo a vitória no set por 6/4 e no jogo por 2 sets a 1.

Com a vitória, Azarenka enfrenta agora no Porsche Tennis Grand Prix estoniana #15 Anett Kontaveit, que venceu a russa #34 Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0. O duelo está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (26), às 15h30, horário de Brasília.