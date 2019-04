Martic vence partida mais longa do ano, elimina Mladenovic e avança em Istambul

A terceira partida de quartas de final do WTA de Istambul aconteceu na tarde desta sexta-feira (26). Jogando na quadra central, a ex-top 10, #66 Kristina Mladenovic fez sua melhor partida em meses contra a #40 Petra Martic, mas acabou perdendo pelas parciais de 7/6(4), 4/6 e 7/6(2) na partida mais longa do ano: 3h19.

Na primeira parcial, Martic dominou durante a maior parte. Quebrou nos games quatro e seis, sofreu uma quebra no game cinco e chegou a servir para o set em *5/4. Não fez bem, sofreu a segunda quebra em seu serviço e depois disso viu uma Mladenovic energética sobrar na parcial.

A francesa igualou o marcador, salvou cinco set points em 6/5* e levou o set ao tiebreak. No game desempate, Martic conquistou quatro mini quebras - sofreu duas - e isso foi o suficiente para que a croata saísse na frente na partida.

As jogadoras empataram em winners: 17, enquanto Mladenovic cometeu 19 erros não-forçados, dois a mais que a a adversária. A francesa disparou um ace e cometeu uma dupla falta; a seed seis zerou em ace e cometeu duas dupla faltas.

Na segunda parcial, Mladenovic quebrou o serviço de Martic em três ocasiões (games dois, oito e dez) e sofreu quebras nos games cinco e sete - depois de salvar três break points no game inicial. A francesa fechou a partida no segundo set point que teve a seu favor e levou assim o jogo ao set decisivo.

As tenistas empataram com um ace disparado. A croata cometeu as únicas duas dupla faltas do set. Mladenovic fechou com 15 winners e nove erros não forçados, enquanto Martic fechou com 17 e 19 respectivamente.

No set desempate, Mladenovic saiu atrás sofrendo quebra já no primeiro game. Mais tarde, depois de uma extensa troca de quebras de serviço, o marcador normalizou e a francesa novamente foi capaz de empatar o placar.

Novamente no tiebreak, Martic voltou a brilhar. A croata conquistou cinco mini quebras e sofreu apenas uma. A parcial estava ganha, a partida garantida e seu lugar nas semis do torneio turco esperando.

Martic fechou com um único ace disparado em toda a partida e com cinco dupla faltas. Mladenovic fechou com dois aces e três dupla faltas. A croata venceu 130/256 pontos jogados (51%).

Mladenovic despede-se do torneio em simples com a cabeça erguida. A francesa fez uma de suas melhores, se não a melhor, partida em meses e ainda segue viva no torneio como duplista, com a melhor amiga Timea Babos. Cabeças de chave um no torneio, as jogadoras enfrentam ainda nesta sexta-feira a dupla Andreea Mitu/Alexandra Panova.

Com a ótima vitória na conta, Petra Martic segue para a semifinal da Istanbul Cup e enfrenta agora a vencedora do confronto entre as russas #72 Margarita Gasparyan e #76 Veronika Kudermetova.