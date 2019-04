Berrettini vence Krajinovic de virada e conquista o título do ATP 250 de Budapeste

Após o título de Fabio Fognini em Monte Carlo na semana passada, foi a vez do #55 Matteo Berrettini erguer um troféu e manter a boa fase do tênis de seu país. Neste domingo (28), o italiano bateu o qualifier sérvio #105 Filip Krajinovic por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 6/1, em 1h43 de partida, e sagrou-se campeão do ATP 250 de Budapeste, na Hungria.

Esse é o segundo caneco da carreira de Berrettini - o primeiro havia sido em Gstaad -, que com a conquista garantiu um ganho de 18 posições no ranking. Na atualização da próxima segunda-feira (29), o tenista italiano aparecerá no 37º lugar. Mesmo com o vice-campeonato, Krajinovic também terá um bom salto. O sérvio sai da 105ª posição para a 77ª.

O título coroa a grande semana de Berrettini no Hungarian Open. Durante sua campanha, o italiano derrotou dois cabeças de chave - Mikhail Kukushkin e Laslo Djere -, além de ter despachado nomes que costumam dar trabalho no saibro - Pablo Cuevas e Aljaz Bedene.

Firme em seus games de saque durante todos os sets, Berrettini viu a primeira parcial escapar no detalhe. Aproveitando um dos dois únicos break points que conseguiu na partida, Krajinovic conquistou a vantagem mínima e soube ser preciso para fechar em 6/4.

Sem se deixar abater, o italiano manteve o bom nível de tênis e passou a prevalecer na maioria das trocas de bola. Aliando consistência com toques refinados, obteve a quebra e não deixou a superioridade no placar escapar. Fechou em 6/3 e empatou o duelo.

No terceiro e decisivo set, Berrettini sobrou em quadra. Com mais de 80% de aproveitamento com ambos os serviços, não deu chances ao sérvio. Com três breaks ao longo da parcial, dominou sem sustos e decretou o título em Budapeste com um 6/1.