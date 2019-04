Siniakova faz estreia perfeita em Praga, bate Jakupovic e avança às oitavas de final

A primeira partida desta terça-feira (30) do WTA de Praga aconteceu pela madrugada, na quadra central do torneio. Na ocasião, a tcheca dona da casa #44 Katerina Siniakova enfrentou a #102 Dalila Jakupovic e venceu com as ótimas parciais de 6/0 e 6/2, em 1h06, para avançar à segunda ronda do torneio.

Apesar de não estar na melhor fase possível, Siniakova entrou em quadra como clara favorita a vencer o encontro e não decepcionou o público. Em 31 minutos, Siniakova conquistou a primeira parcial com direto a 'pneu', com três quebras no serviço da adversária (games ímpares: um três e cinco) e salvando três break points no segundo game do set - o primeiro de serviço.

A segunda parcial foi mais longa e durou 35 minutos. Siniakova quebrou o serviço de Jakupovic em três ocasiões (games um, três e cinco) e sofreu uma quebra em seu serviço no segundo game. A tenista eslovena finalmente conseguiu confirmar um de seus serviços no sétimo game e logo depois Siniakova serviu com perfeição para a partida, fechando o game em questão por 40-0.

Dos três aces disparados, Siniakova disparou um único. A tcheca também fechou com uma dupla falta - de quatro cometidas na partida. A seed seis fechou com 61% dos pontos ganhos (61/96).

Jakupovic ainda joga dupla no torneio tcheco, com a polonesa Paula Kania. A partida de primeira ronda da dupla acontece ainda nesta terça-feira (30) e as tenistas enfrentam Jil Teichmann e Priscilla Hon.

Sem jogar dupla no J&T Banka Prague Open, Siniakova segue apenas como no torneio de simples e enfrenta nas oitavas de final a #232 Jana Cepelova, que venceu a #107 Stefanie Voegele em sets diretos.