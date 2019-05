Teichmann surpreende em Praga e elimina Kuznetsova

Em sua primeira partida nas oitavas de um WTA em 2019, a #146 Jil Teichmann garantiu sua estreia nas quartas de um torneio do circuito profissional ao vencer a ex-número dois do mundo, atual #109 Svetlana Kuznetsova, 33 anos, por dois sets a um, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2, em 1h40 de partida, pela segunda rodada do WTA International de Praga, na República Tcheca, nesta quarta feira (1º).

A suíça assim conquista seu resultado mais expressivo da temporada até então ao vencer nas oitavas de um WTA pela primeira vez em quatro tentativas. Para isso, precisou passar por três rodadas de qualifying, inclusive vencendo a brasileira Bia Haddadd Maia em sets diretos, e passando por duas russas na chave principal. Ela alcança sua trigésima vitória a nível profissional, juntamente com 34 derrotas.

Em quadra, Teichmann mostrou as armas necessárias para superar Kuznetsova, que ainda tenta recuperar seu alto nível após voltas ao circuito no início de abril, em Lugano. A suíça saiu atrás no primeiro set, não tendo nenhum break point e sendo quebrada duas vezes em quatro games de saque, quebrando a sequência de oito sets vencidos pela suíça. Já nos sets seguintes, ela conseguiu ameaçar o saque da russa por mais vezes, com cinco quebras em nove oportunidades, com quebras a favor de Kuznetsova em duas de três chances.

Nas quartas de final, a qualifier de 21 anos enfrentará a alemã #151 Tamara Korpatsch, que entrou na chave como lucky loser, responsável por bater a eslovaca #103 Anna Karolina Schmiedlova em três sets. As tenistas já se enfrentaram duas vezes, sendo uma delas no WTA de Gstaad e outra no ITF de Darmstadt, na Alemanha, com duas vitórias de Korpatsch em sets diretos.