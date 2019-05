Azarenka prevalece sobre Kasatkina e avança à segunda rodada em Madrid

A Manolo Santana, quadra principal do Mutua Madrid Open presenciou na manhã deste sábado (04) o confronto entre duas gerações distintas do tênis feminino. A mamãe bielorrussa #50 Victoria Azarenka eliminou a russa #21 Daria Kasatkina pelas parciais de 7/5 e 6/4 em 1h45 de partida. Vika mostrou novamente que foi líder de ranking por um motivo, e que quando está no seu melhor, é imparável.

A primeira parcial do eletrizante encontro contou com sete quebras de serviço (games: um, quatro, cinco, seis, sete, oito e onze - as quebras ímpares favorecendo a mamãe bielorrussa). Azarenka mostrou ótimo controle mental nos momentos decisivos e soube tirar proveito dos erros da jovem russa - que em momento algum pareceu estar confortável na quadra de seu torneio preferido.

A segunda parcial contou com cinco break points em três games distintos (um, quatro e cinco), mas apenas uma quebra de serviço, conquistada por Azarenka, no quinto game da parcial.

Vika fechou a partida com dois aces disparados e quatro dupla faltas cometidas; Dashka fechou com três aces e seis dupla faltas. A bielorrussa fez 22 bolas vencedoras e presentou a russa com 35 erros não-forçados; Kasatkina fez 18 winners e cometeu 36 erros não-forçados.

Fora do torneio em simples, Daria segue em dupla, onde faz parceria com a estoniana A Outra Konta. Juntas têm para a primeira ronda a dupla Kaitlyn Christian/Lara Arruabarrena.

Azarenka também joga dupla, com a australiana Ash Barty. Ambas enfrentam na primeira ronda a dupla Yang Zhaoxuan/Alicja Rosolska.

Em simples, Azarenka avança à segunda onda do WTA de Madrid e enfrenta a seguir a vencedora do confronto entre #8 Sloane Stephens e uma qualifying ainda a ser anunciada.