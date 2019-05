Sasnovich leva pneu, mas vence Kontaveit de virada na primeira rodada em Madrid

Jogando pela primeira vez no saibro na temporada, Aliaksandra Sasnovich, de 25 anos e #34 no ranking da WTA, conquistou uma importante vitória ao vencer a estoniana Anett Kontaveit, #15 do ranking mundial, por dois sets a um, de virada, com parciais de 0/6, 6/3 e 6/2 em apenas 1h33 de confronto no WTA Premier de Madrid, na Espanha na tarde deste sábado (4).

Sasnovich não jogava no saibro desde julho de 2018, quando perdeu nas semifinais do International de Moscou. Na temporada, ela já havia jogado 18 vezes, vencendo 12, todas na quadra dura. Só nesta temporada, é o oitavo pneu que a bielorrussa leva, tendo vencido quatro desses jogos. Contra Kontaveit, ela coleta sua quinta vitória em nove jogos, inclusive se vingando da edição em 2018, quando a estoniana a venceu na segunda rodada, também em três sets.

Em mais uma partida de começo lento, Sasnovich teve 44% de primeiro saque no set inicial, com três duplas faltas e um ace apenas, tendo vencido apenas nove pontos no set, três no seu próprio serviço. Nos sets seguintes, a bielorrussa terminou ambos com 62% de primeiro saque, além de três aces e uma dupla falta combinados, com seis break points, quatro convertidos, salvando apenas um break points em ambas as parciais. Ao fim, ela venceu 65 pontos contra 63 de Kontaveit, perdendo apenas nove pontos no próprio serviço nos dois sets que venceu.

Na segunda rodada em Madrid, a top 40 enfrentará a vencedora do confronto entre a belga Elise Mertens e a qualifier Anna Karolina Schmiedlova.