Vivendo grande fase, Garin bate Cecchinato e se garante na decisão em Munique

Vivendo o melhor ano de sua carreira até aqui, o #47 Christian Garin, campeão em Houston, vai em busca do segundo título nível ATP de sua carreira. Neste sábado (04), o chileno derrotou com autoridade o italiano #19 Marco Cecchinato por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4, em 1h12 de partida, e garantiu-se na decisão do ATP 250 de Munique.

Jogando com solidez e consistência durante todo o confronto, o jovem tenista foi superior em ambos os sets. No primeiro, conseguiu uma quebra logo no início e outra no sétimo game, não dando chances de reação ao italiano em nenhum momento. Perdendo apenas sete pontos em seus games de saque, Garin fechou em 6/2 com muita confiança e largou na frente.

Embalado, o chileno obteve um break no game inicial da segunda parcial e abriu 2/0. Servindo melhor e errando menos, Cecchinato equilibrou as ações e chegou a ter duas chances de quebra, mas não conseguiu aproveitá-las e viu o adversário liderar o placar até o fim. Com um smash, selou a vitória por 6/4 e a vaga na final do torneio.

No duelo que vale o troféu do BMW Open, Garin enfrentará o vencedor do confronto entre o espanhol #21 Roberto Bautista Agut e o italiano #37 Matteo Berrettini, que vem de título em Budapeste.