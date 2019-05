Garcia passa por Hsieh na estreia em Madrid

De volta às quadras após duas derrotas em sequência, Caroline Garcia, #22 do ranking mundial, passou pela primeira rodada do WTA Premier de Madri, na Espanha, ao vencer Su-Wei Hsieh, #24 na WTA, em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/2 em 1h29 de partida na Quadra Arantxa Sanchez na tarde deste sábado (4).

Garcia ampliou a vantagem que tem contra Hsieh no confronto direto, agora com cinco vitórias em cinco jogos, dois deles no saibro. A francesa assim venceu sua décima partida em Madrid na sua sexta participação, tendo como melhor resultado as semifinais que conseguiu em 2018, ao perder para a eventual vice-campeã, Kiki Bertens. Hsieh, em contrapartida, ainda busca sua primeira vitória no torneio, tendo jogado apenas a edição de 2013, onde caiu para Angelique Kerber na primeira rodada.

Em quadra, Garcia apresentou o nível necessário para avançar com tranquilidade, com um começo mais lento na primeira parcial, em que viu Hsieh sacar para o set. Contudo, a ex-top 10 venceu os três games seguintes para fechar o set em 7/5, mesmo cedendo duas quebras para a asiática. Na segunda parcial, a francesa fechou as portas em seu serviço, salvando o único break point em seu saque e convertendo três de seis chances, arrancando quatro games consecutivos a partir do 2/2.

Na segunda rodada, Caroline Garcia enfrentará a vencedora do embate entre Madison Keys, cabeça de chave 13, e Sorana Cirstea, da Romênia. Keys já bateu a francesa duas vezes em três oportunidades, enquanto que a romena perdeu a única partida realizada contra a ex-top 10.