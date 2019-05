Cilic busca virada contra Struff, garante retorno ao top 10 e avança em Madrid

Cabeça de chave número nove no Masters 1000 de Madrid, o #11 Marin Cilic venceu o #49 Jan-Lennard Struff e garantiu vaga nas oitavas de final. Nesta terça-feira (7), o croata saiu atrás, mas buscou a virada e venceu com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 2h03. Cilic agora lidera o confronto direto por dois a um.

Na primeira parcial, Cilic foi quebrado no único break point que cedeu no sétimo game e viu Struff fechar em 6/4. No segundo set, o croata quebrou o serviço do alemão no oitavo game e não enfrentou break points até o último game da série, garantindo o empate com um 6/3.

Cilic abriu 2/0 logo de cara no set decisivo e, apesar de enfrentar quatro break points no set, manteve o seu saque em todas as oportunidades. O croata, portanto, não foi quebrado desde o primeiro set, garantindo a vitória com 6/4 na série decisiva.

Com o avanço às oitavas de final, Cilic garante o retorno ao top 10, ultrapassando John Isner, que não está na disputa em Madrid. O croata venceu apenas seu sexto jogo no ano e, pela primeira vez desde o Australian Open, em janeiro, venceu dois jogos consecutivos.

Na próxima fase do Mutua Madrid Open, Cilic enfrenta o vencedor do confronto entre o #8 Juan Martín del Potro e o #33 Laslo Djere.