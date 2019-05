Djokovic vence bem, aumenta freguesia sobre Chardy e se garante nas quartas em Madrid

Bicampeão e principal cabeça de chave do Masters 1000 de Madrid, o #1 Novak Djokovic venceu mais uma e continua firme rumo ao tricampeonato do torneio. Na manhã desta quinta (09), o sérvio fez o necessário e bateu o francês #32 Jeremy Chardy por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (2), em 1h25 de partida. Com o resultado, Nole aumentou ainda mais a freguesia do adversário. Agora, são 13 vitórias do número um do mundo em 13 encontros entre os tenistas.

Soberano, Djokovic não teve trabalho no primeiro set. Diante de um oponente que não encontrava seu 1º serviço e que pouco incomodava nas devoluções, o sérvio se impôs, foi para cima nos momentos importantes e, com duas quebras de saque conquistadas, fechou tranquilamente em 6/1.

Na segunda parcial, Chardy entrou no jogo e passou a dificultar o cabeça de chave número um. Conseguindo mais winners e sacando melhor - aumentou significativamente a porcentagem de pontos ganhos com ambos os serviços -, o francês equilibrou as ações. Após doze games disputados, a decisão foi para o tie-break, onde Nole foi superior e liderou do início ao fim. Com duas mini quebras, abriu longa vantagem e decretou a vitória por 7/6 (7-2).

Nas quartas de final, Djokovic enfrentará o croata #11 Marin Cilic, que despachou o sérvio #32 Laslo Djere, campeão do Rio Open, por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 6/2.