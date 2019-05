Bertens busca revanche contra Kvitova e está mais uma vez na semifinal em Madrid

Reeditando a final do ano passado, #7 Kiki Bertens e #2 Petra Kvitova se enfrentaram por uma das quartas de final do Mutua Madrid Open. Em um bom jogo, onde prevaleceu a eficiência da holandesa, que buscou a revanche e venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em 1h20 minutos de jogo, nesta quinta-feira (9).

Bertens aproveitou bem o seu segundo serviço no primeiro set, onde conquistou mais de 80% dos pontos tentados. Além de salvar os dois break points desfavoráveis que teve, a holandesa conseguiu ser letal nas chances que teve e quebrou o serviço de Kvitova por duas vezes, fechando o set em 6/2, em apenas 35 minutos.

No segundo set, apesar da melhora de performance, Kvitova passou longe do bom nível que vem apresentando na temporada e que a mantém no número dois do ranking mundial. A tcheca até que conseguiu colocar em quadra 70% do seu primeiro saque, mas pecou bastante na hora de finalizar os pontos. Com isso, Bertens conseguiu devolver a quebra que sofreu e ainda quebrou mais duas vezes, fechando o set em 6/3.

What a match point by @kikibertens!



She is through to the @MutuaMadridOpen semifinals! Bests Kvitova 6-2, 6-3. pic.twitter.com/8X5vLTodgj — WTA (@WTA) May 9, 2019

Com a vitória, Kiki Bertens, atual vice-campeã do WTA Premier Mandatory de Madrid, continua a caminhada rumo ao título. Para isso, terá pela frente uma parada duríssima contra a americana #8 Sloane Stephens, que venceu a croata #36 Petra Martic por 2 sets a 0. O duelo está previsto para acontecer nesta sexta-feira (10), às 15h.