Siniakova faz boa partida, surpreende Wang e avança à segunda ronda em Roma

Abrindo o dia de jogos desta segunda-feira (13) na quadra 2 do Internazionali Bnl d'Italia, a tcheca #45 Katerina Siniakova surpreendeu ao vencer, de virada, a chinesa 15 seed, #17 Qiang Wang pelas parciais de 1/6, 7/5 e 6/4, em 2h30. A partida de primeira ronda no Foro Itálico marcou o primeiro encontro entre as jogadoras.

A primeira parcial durou apenas 26 minutos e contou com três quebras de serviço, todas beneficiando a chinesa. Siniakova até teve chance de quebrar no quinto game, mas desperdiçou dois break points.

Na segunda parcial, Siniakova perdeu seis chances de quebra no terceiro game e sofreu quebra logo depois, no sexto game, ficando em desvantagem no set. Apesar da desvantagem de set e quebra, a jovem de 23 não deixou de lutar e foi atrás do resultado, quebrando o serviço da adversária chinesa em seus próximos três games de serviço e fechando a parcial no primeiro set point que teve - depois de salvar dois break points no game.

Logo após ser quebrada já no primeiro game do terceiro set, as jogadoras focam trocar o lado da quadra e um momento peculiar aconteceu: Wang ajudou Katerina a tirar um inseto de suas costas. E a partida seguiu com uma boa atmosfera entre as jogadoras. Siniakova, apesar de um problema estomacal, não deixou sorrir durante todo o resto de jogo e Wang, apesar de cometer erros excessivos, soube aplaudir e rir dos pontos bem construídos feitos pela adversária.

A partida contou com quatro aces, três deles disparados por Kate, e seis dupla faltas, quatro delas cometidas por Wang. Siniakova venceu 48% dos pontos no serviço - contra 47% de Wang - e fechou com 53% nas bolas de devolução - contra 52%. A tcheca venceu 51% dos pontos (100/198).

Com sua primeira vitória em cima de uma top 20 na temporada, Katerina avança à segunda ronda do Aberto de Roma em simples e enfrenta a seguir a vencedora do confronto entre #21 Daria Kasatkina e #113 Irina-Camelia Begu - que vem do qualifying.

Em dupla, Siniakova é top seed junto da compatriota Barbora Krejcikova e ambas enfrentam em sua ronda de estreia a dupla russa formada por Vera Zvorareva e Veronika Kudermentova.