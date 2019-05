Pliskova vira sobre Azarenka e está nas semifinais em Roma

Em grande duelo de duas ex-número um do mundo, a #7 Karolina Pliskova superou a #51 Victoria Azarenka e avançou às semifinais do WTA Premier 5 de Roma. Nesta sexta-feira (17), Azarenka saiu na frente, mas Pliskova dominou a reta final da partida e venceu com parciais de 6/7(5), 6/2 e 6/2, em 2h28.

Com o resultado, a tcheca empatou o confronto direto: quatro vitórias para cada uma em oito confrontos. Pliskova vai em busca de seu 13º título na carreira, o terceiro no saibro - Roma seria o maior deles, já que os outros dois foram de categoria International e Premier. A tcheca já garante a ascensão de dois postos no ranking e, caso vença o título, reassumirá a vice-liderança.

Azarenka esteve duas vezes com quebras à frente no primeiro set, inclusive tendo a chance de sacar para fechar a parcial, mas Pliskova conseguiu a quebrar para levar para o tiebreak. Após um início equilibrado do game desempate, a tcheca venceu os últimos três pontos da série para fechar em 7/6(5), em 1h06.

Assim como na rodada anterior, Pliskova subiu seu nível no saque para vencer a partida. A tcheca só perdeu cinco pontos no seu primeiro saque na segunda parcial - 81% de aproveitamento -, e dois na terceira - 87%. Assim, ela não foi quebrada mais nenhuma vez, não cedendo nenhum break point no terceiro set, encaixando dois 6/2 para fechar a partida. No total, a ex-número um teve 11 aces, dois deles nos últimos dois pontos da partida.

Em busca de vaga à final do Internazional BNL d'Italia, Pliskova enfrenta a #39 Maria Sakkari, que venceu a batalha de qualifiers contra a #63 Kristina Mladenovic, parciais de 5/7, 6/3 e 6/0.