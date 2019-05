Em Estrasburgo, Garcia passa fácil por Peterson e atinge quartas de final pela primeira vez  no ano

Jogando na manhã desta quarta-feira (22) a francesa ex top 10, #24 Caroline Garcia enfrentou a sueca #64 Rebecca Peterson na quadra central do WTA de Estrasburgo, último torneio preparatório para o French Open. Caroline confirmou o favoritismo e fez 6/2 e 6/3 em 1h21 para avançar às quartas de final, primeira da temporada 2019.

A primeira parcial contou com quebras de serviço nos games dois, quatro, cinco e oito; as pares favorecendo Garcia, que fechou com 3/4 break points convertidos (contra 1/3 da adversária sueca).

Na segunda parcial, mais equilibrada e bem jogada por ambas as jogadoras, contou com apenas dois break points - um para cada tenista - e uma quebra de serviço, no sexto game. Garcia serviu para a partida no nono game e em seu terceiro match point consolidou a vitória.

Caroline disparou seis aces e cometeu uma única dupla falta; Peterson fechou a partida com um ace e uma dupla falta. Ao todo a francesa venceu 60% dos pontos corridos (62/103).

Para as quartas de final do Internationaux de Strasbourg, a francesa enfrenta uma das estrelas do tênis ucraniano, a qualifier #264 Marta Kostyuk que venceu a seed sete #45 Zheng Saisai em sets diretos.