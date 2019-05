Yastremska faz grande jogo, vence Garcia e é campeã em Strasbourg

Dayana Yastremska sagrou-se campeã do WTA de Strasbourg neste sábado (25). A jovem ucraniana, atual nº 42 do ranking mundial, bateu a anfitriã #24 Caroline Garcia por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 7/6 (3), numa batalha que durou 2h57 minutos.

O jogo cumpriu a exata expectativa que estava sendo esperada. De um lado, a dona da casa Caroline Garcia em busca de uma redenção, após momentos ruins desde 2018, e do outro a promessa de fenômeno ucraniano em busca de mais um título de WTA em sua curta carreira, até aqui, no circuito profissional.

Em quadra, o primeiro set já deu as cartas do que seria o jogo todo. Com muita instabilidade de ambas as partes, foram sete quebras de serviços ao todo, com Yastremska conseguindo levar vantagem e fechando o set em 6/4. A ucraniana aproveitou a ineficiência de Garcia na defesa, quando não conseguiu salvar nenhum dos break points contrários que teve.

Já no segundo set, parecia que a ucraniana iria levar a partida em apenas 2 sets. Forçando bastante as jogadas no fundo de quadra e conseguindo vários winners, Yastremska chegou a abrir 5/3 de vantagem, mas não conseguiu fechar a partida. Com boa reação, principalmente utilizando seu primeiro serviço, Caroline Garcia conseguiu vencer 4 games consecutivos e fechou a parcial em 7/5.

No último set, uma verdadeira batalha, com oportunidades para ambas as jogadoras vencerem. No décimo game, Garcia chegou a ter o championship point, mas não conseguiu confirmar a quebra de serviço e viu Yastremska caminhar para o triunfo. Sólida na defesa e não poupando a força em seus forehands, a jovem venceu o set no tiebreak por 7/6 (3).

Com apenas 19 anos, este foi o terceiro título de WTA de Dayana Yastremska, que venceu em Hong Kong, em 2018, e em Hua Hin, na Tailândia, este ano. A conquista eleva a jogadora do leste europeu ao 32º lugar no ranking, o melhor da carreira até aqui. Já Caroline Garcia sobe duas posições, chegando ao 22º lugar do ranking e ainda busca voltar às boas aparições que a levaram a ocupar o 4º lugar em setembro do ano passado.

Agora, o foco das duas jogadoras é o Grand Slam de Roland Garros que já inicia neste domingo (26). Ambas estreiam na segunda-feira (27), quando Yastremska enfrenta a espanhola Carla Suárez Navarro, enquanto Caroline Garcia duela contra a alemã Mona Barthel.