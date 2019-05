Azarenka faz boa partida, elimina Ostapenko e avança no Aberto da França

A campeã da edição de 2017 do French Open, #39 Jelena Ostapeko voltou a perder na primeira ronda do slam francês. A letã ex top 10 colidiu já na primeira ronda com a mamãe bielorrussa #43 Victoria Azarenka e acabou sendo chutada para fora do torneio ao perder, em 1h50, pelas parciais de 6/4 e 7/6(4).

No set de abertura, Azarenka foi a única a conseguir confirmar seu serviço, no nono game. Ao todo foram 13 break points visto na parcial e nove quebras de serviço. Ambas as jogadoras sofreram nos pontos importantes, mas Azarenka foi quem soube tirar melhor vantagem da situação.

Jelena disparou um ace na parcial e cometeu absurdas 11 dupla altas; Azarenka ficou em dois e três respectivamente. A letã fez 15 winners e cometeu 27 erros não-forçados; Azarenka, mais reservada, fez quatro winners e sete erros não-forçados.

Na segunda parcial, Azarenka foi quebrada no terceiro game e apenas conseguiu normalizar as coisas cinco games depois. A bielorrussa fechou a ter match point no décimo game e falhou, depois serviu para a partida e novamente falhou, quebrou o serviço de Jelena e levou a parcial ao tiebreak.

No game desempate, os erros de Ostapenko se sobressaíram. A letã perdeu quatro dos seus mini serviços e acabou perdendo o game desempate por sete pontos a quatro.

Ao todo, Ostapenko cometeu 60 erros não forçados para apenas 33 winners e fechou ainda com 17 dupla faltas para apenas um ace. A estatística da letã, comparada a de Azarenka, é assustadora: a bielorrussa fechou a partida com 12 winners, 19 erros não-forçados, quatro aces e também quatro dupla faltas.

A curiosidade sobre Jelena é que a letã nunca venceu uma única partida em Roland Garros desde que fez sua estreia no quadro principal além de 2017, onde venceu sete jogos e acabou levando o título.

Azarenka enfrentará a seguir em Roland Garros a número 1 do mundo, Naomi Osaka, que passou por dificuldades em sua estreia, mas acabou vencendo a #90 Anna Karolina Schmiedlova por 6/0 (4)6/7 e 1/6.