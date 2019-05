Jogando em casa, Monfils arrasa Daniel e vai à segunda rodada de Roland Garros

Estreando no Roland Garros 2019, #17 Gael Monfils começou com o pé direito no torneio. Enfrentando o japonês #103 Taro Daniel, o anfitrião triunfou por 3 sets a 0, parciais de 6/0, 6/4 e 6/1 em 1h42 de partida.

Monfils começou a partida jogando demais e atropelou Daniel no primeiro set. Sacando filme e calibrado nas devoluções, o francês dominou os pontos com facilidade e não deu chances ao japonês, aplicando 'pneu', em 23 minutos.

Precisando reagir, o japonês voltou melhor para o segundo set. Logo no primeiro game, o número 103 do mundo conquistou a primeira quebra ao seu favor e abriu 2/0. Monfils não se abateu eu busco desvantagem logo em seguida, igualando confronto em 2/2. A parcial seguiu sem quebras até o décimo game, quando o francês conquistou o break decisivo para vencer por 6/4.

Com o domínio do jogo retomado, o anfitrião controlou as trocas de bola e conseguiu mais uma quebra no serviço do japonês, abrindo 3/0. Sólido, Monfils alcançou mais uma vantagem e fechou a partida em 6/1.

Na segunda rodada do Aberto da França, Monfils enfrentará o compatriota #48 Adrian Mannarino, que venceu o italiano #119 Stefano Travaglia por 3 sets a 2, parciais de 6/7 (5), 6/3, 3/6, 6/2 e 6/2, em 3h45 de partida disputadíssima.