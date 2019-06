Keys sobrevive a batalha contra Blinkova e conquista vaga na segunda semana de Roland Garros

A manhã deste sábado (1º) foi agitada nas quadras de Roland Garros. Uma das partidas de destaque do dia foi a da #14 Madison Keys que venceu, em 1h59 a qualifier #117 Anna Blinkova com parciais de 6/3 6/7 (5) e 6/4. Atual semifinalista, Keys avança pelo segundo ano seguido às oitavas do Slam francês.

A primeira parcial foi calma e sem grandes dramas. Apenas quatro break points foram vistos e três deles foram convertidos, dois beneficiando a americana, que quebrou nos games dois e quatro e sofreu quebra no terceiro game. A parcial foi fechada em apenas 26 minutos, 6/3.

Na segunda parcial, as coisas se complicaram. Keys foi a primeira a conquistar quebra, já no primeiro game, mas foi quebrada logo em seguida. Depois de perder três break points no quarto game, Blinkova seguiu a parcial tranquila, sem dar ou enfrentar grandes problemas. No 11º game, Keys conseguiu uma nova quebra no serviço da russa e logo em seguida serviu para a partida, teve match point e... nada. A americana foi quebrada e acabou vendo uma partida que já poderia estar ganha indo ao tiebreak. No game desempate, Blinkova conquistou três mini quebras, sofreu duas, e acabou fechando a parcial para si com sete pontos a cinco.

Depois do plot twist da parcial anterior, Madison voltou para a parcial desempate e já no primeiro game precisou salvar três break points. A americana fez bem e logo em seguida quebrou o serviço da russa. No sétimo game, Blinkova quebrou o serviço da americana e normalizou novamente o placar. A russa ainda teve break point dois games depois, mas não tirou proveito. Servindo para se manter viva na partida, Blinkova falhou, foi quebrada e consequentemente eliminada do torneio.

Keys fechou a partida com quatro aces disparados, quatro dupla faltas cometidas, 30 winners e 45 erros não-forçados; Blinkova encerrou com quatro aces, três dupla faltas, 19 winners e 32 erros não-forçados.

Avançando às oitavas de final do Aberto da França, Madison enfrentará a #42 Katerina Siniakova, que venceu a número um do mundo, Naomi Osaka, por 6/4 e 6/2.