Nadal vence Thiem e conquista o título de Roland Garros pela 12ª vez na carreira

Na reedição da final do ano passado, o #2 Rafael Nadal bateu o #4 Dominic Thiem e sagrou-se campeão de Roland Garros pela 12ª vez em sua vitoriosa carreira. Em um duelo que durou 3h01, o espanhol triunfou sobre o austríaco por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 5/7, 6/1 e 6/1, e deu sequência ao seu reinado no saibro parisiense. Esse é o 18º troféu de Grand Slam conquistado pelo 'Toro Miúra', o de número 82 em torneios de nível ATP.

Com o resultado, Nadal ficou mais próximo de alcançar Roger Federer em Majors. Agora, são apenas dois títulos que os separam. Além disso, o espanhol aumentou mais ainda seus impressionantes números no French Open, onde nunca perdeu uma final. São 93 vitórias e apenas duas derrotas na capital francesa. Ele é o único tenista a ter levantado o caneco de uma competição por 12 vezes.

O primeiro set foi disputado até o quinto game. Em um começo de jogo disputado, os tenistas foram se estudando e levando o jogo de forma equilibrada. Então, a partir do 2/3, Nadal se impôs e sobrou na parcial. Com duas quebras de saque, embalou uma sequência de quatro games, fechou em 6/3 e largou na frente.

Precisando reagir, Thiem voltou para o segundo set mais intenso e buscando jogar no limite, estratégia que, apesar da solidez do espanhol do fundo da quadra, surtiu efeito. O austríaco atuou pressionando o maior campeão do torneio sempre que possível e, no 12º game, conquistou a quebra crucial, fechando em 7/5 e empatando o duelo na Philippe Chatrier.

Porém, a agressividade do cabeça de chave quatro acabou se voltando contra ele. Cometendo erros bobos no início da terceira parcial, Thiem viu o 'Toro Miúra' jogar muito tênis e atropelar. Com duas quebras consecutivas, Nadal abriu 4/0 e encaminhou a vitória no set. Comandando os pontos do fundo da quadra e aplicando 10 winners, o espanhol obteve outro break no sétimo game e fechou em 6/1.

Assim como no set anterior, o 'Rei do saibro' veio com muita consistência e forçando o austríaco ao erro em diversas oportunidades. Aproveitando-se das falhas corriqueiras do adversário, conquistou o break e fez 4/1 no placar. Sem deixar cair o nível em momento algum, Nadal quebrou o serviço de Thiem mais uma vez e, com tranquilidade, fechou novamente em 6/1, sagrando-se campeão do Aberto da França pela 12ª vez.