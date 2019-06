Garcia supera mudança de superfície e passa fácil por Bains em Nottingham

A interminável chuva em Nottingham obrigou a organização a tomar medidas drásticas. Ao invés da grama, as partidas desta quarta-feira (12) do Nature Valley Open foram movidas para quadras duras indoors para que o torneio pudesse seguir. Em partida de primeira rodada, a francesa #28 Caroline Garcia superou todas as adversidades e superou a wildcard #226 Naikhta Bains, parciais de 6/1 e 6/2, em somente 58 minutos.

A chave principal feminina, que deveria ter começado na segunda-feira (10), praticamente não teve nenhuma partida disputada até esta quarta (12) por conta do tempo no norte da Inglaterra. Assim, para viabilizar o andamento do torneio, a organização moveu as partidas da grama para quadras cobertas de superfícies dura, onde normalmente acontecem aquecimentos e treinamentos.

Sem muitos problemas, Garcia passou fácil pela wildcard dona da casa. A francesa só perdeu 11 pontos no seu saque durante toda a partida, não enfrentou nenhum break point e conseguiu seis aces. Já Bains sofreu no serviço. Cometeu nove duplas faltas, só colocou 47% de seus primeiros saques em jogo e venceu apenas oito pontos no seu segundo saque - 35% de aproveitamento. Com duas quebras em cada set, a cabeça de chave número um do torneio fechou a partida em menos de uma hora.

Na segunda rodada do WTA de Nottingham, Garcia enfrenta outra wildcard, a #280 Maia Lumsden, que passou na primeira rodada pela qualifier #481 Tara Moore, parciais de 6/3 e 7/6(3).