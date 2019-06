Kerber supera Stosur em sets diretos na sua estreia em Eastbourne

Na última semana antes de Wimbledon, onde defenderá o título, a alemã #5 Angelique Kerber estreou com relativa tranquilidade contra a #132 Sam Stosur, da Austrália, vencendo por dois sets a zero com parciais de 6/4 e 6/4. Kerber precisou de 1h21 de partida na tarde desta terça-feira (25) para superar a segunda rodada do WTA Premier de Eastbourne, no Reino Unido.

Ao fim do encontro, Kerber saiu com os melhores números apesar do equilíbrio que se estendeu em todos os momentos. A campeã de Wimbledon terminou com 15 winners, vencendo 67 pontos, contra 60 de Stosur, que converteu dois de cinco break points e salvou quatro oportunidades de quebra a favor da alemã, que levou a melhor com ajuda do segundo serviço, com o qual venceu 64% dos pontos contra apenas 29% da australiana.

Kerber busca mais um bom desempenho em Eastbourne, onde já fez duas finais, mas nunca conseguiu o título. Em 2012, foi vice-campeã para a austríaca Tamira Paszek, e, em 2014, para Madison Keys. Já em 2018, fez semifinais, onde perdeu para a eventual campeã Caroline Wozniacki de virada.

Nas oitavas do Nature Valley International, a ex-número um enfrentará a sueca #66 Rebecca Peterson, que passou pela #33 Lesia Tsurenko em dois sets. Será o segundo encontro entre as duas tenistas, sendo o primeiro vencido por Kerber, em 2015, no saibro de Nuremberg.