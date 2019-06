Bia Haddad vence Ormaechea de virada e avança à segunda rodada no quali de Wimbledon

Tenista número um do Brasil, a #121 Bia Haddad Maia estreou com o pé direito no qualifying de Wimbledon. Enfrentando a argentina #183 Paula Ormaechea, a paulista saiu atrás, mas se recuperou e venceu por 2 sets a 1, de virada, parciais de 6/7 (4), 6/4 e 6/2, e avançou para a segunda rodada da fase prévia do Grand Slam londrino.

Buscando se classificar para a chave principal do torneio, a brasileira cabeça de chave número 17 encara agora a alemã #198 Anna Zaja, que passou pela francesa #239 Myrtille Georges também por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (5), 6/7 (3) e 6/3. Esse será o segundo encontro entre as duas no circuito da WTA. No primeiro, em Stuttgart, há dois anos atrás, Bia Haddad saiu derrotada.

Vale lembrar que foi em Wimbledon, em 2017, que a paulista conquistou sua primeira vitória em Slams. No duelo desta terça, os dois primeiros sets foram disputados. A parcial inicial, sem quebras, foi decidido no tie-break, onde a argentina foi melhor. No segundo, a brasileira obteve uma quebra e fez valer a vantagem mínima

Já no terceiro e decisivo set, Bia Haddad foi superior do começo ao fim. Com dois breaks consecutivos, abriu 5/1 tranquilamente e chegou a sacar para o jogo, mas acabou sendo quebrada. O que não foi problema para a canhota, que voltou a ganhar o game de saque da adversária e decretou a vitória por 6/2.

Além da tenista de 23 anos no feminino, o Brasil tem dois representantes nas simples no masculino. Após vencerem suas partidas de 1ª rodada, Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva voltam às quadras nesta quarta-feira (25) para lutar por mais um triunfo.